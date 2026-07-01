Le travail aux Archives, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Seine-Saint-Denis · Bobigny
Informations pratiques
Le travail aux Archives 19 septembre 2026 – 29 janvier 2027 Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Groupes acceptés sur demande. 20 personnes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2027-01-29T09:00:00+01:00 – 2027-01-29T17:00:00+01:00
« Les métiers des Archives » est une exposition photographique, réalisée par le photographe Olivier Culmann, de l’agence Tendance Floue.
Pendant plusieurs mois, Olivier Culmann est venu photographier les agents des Archives départementales pour saisir leur quotidien, la diversité des métiers exercés, dans une approche à la fois esthétique et technique.
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 54 avenue du président Salvador-Allende 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 43 93 97 00 https://archives.seinesaintdenis.fr/ https://www.facebook.com/p/Archives-d%C3%A9partementales-de-la-Seine-Saint-Denis-61550607263041/;https://www.linkedin.com/company/100665041/admin/dashboard/ Métro ligne 5 Bobigny-Pablo-Picasso
« Les métiers des Archives » est une exposition photographique, réalisée par le photographe Olivier Culmann, de l’agence Tendance Floue.
©AD93 [Visuel provisoire]
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