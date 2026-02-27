Fromelles

Atelier Construis ton parc de Mémoire

Rue de la Basse ville Fromelles Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 11:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Chargés du projet d’un Parc de Mémoire imaginaire à Fromelles, petits et grands découvrent la symbolique des fleurs, des arbres et l’importance du mobilier pour donner tout son potentiel à un lieu riche de sens. Avec des tampons, stickers et autres outils, chaque participant repart avec les plans du parc qu’il a imaginés.

Chargés du projet d’un Parc de Mémoire imaginaire à Fromelles, petits et grands découvrent la symbolique des fleurs, des arbres et l’importance du mobilier pour donner tout son potentiel à un lieu riche de sens. Avec des tampons, stickers et autres outils, chaque participant repart avec les plans du parc qu’il a imaginés. .

Rue de la Basse ville Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 contactmbf@lillemetropole.fr

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English :

Entrusted with the project of an imaginary Parc de Mémoire in Fromelles, young and old alike discover the symbolism of flowers and trees, and the importance of furniture to give full potential to a place rich in meaning. Using stamps, stickers and other tools, each participant leaves with the park plans they have imagined.

L’événement Atelier Construis ton parc de Mémoire Fromelles a été mis à jour le 2026-02-27 par Hauts-de-France Tourisme