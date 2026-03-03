Visite guidée Des histoires de femmes liées au Cimetière militaire de Pheasant Wood Fromelles

Visite guidée Des histoires de femmes liées au Cimetière militaire de Pheasant Wood

Le Musée de la Bataille de Fromelles propose une visite guidée du cimetière militaire de Pheasant Wood. À cette occasion, les particularités d’un cimetière militaire sont évoquées. Vous découvrirez aussi la présence importante des femmes dans ce cimetière, bien que seuls des hommes y soient enterrés.

English:

The Musée de la Bataille de Fromelles offers a guided tour of the Pheasant Wood military cemetery. The particularities of a military cemetery are explained. You’ll also discover the important presence of women in this cemetery, although only men are buried there.

