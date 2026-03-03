Atelier de Fouilles Archéologiques JEA 2026 Fromelles

Atelier de Fouilles Archéologiques JEA 2026

Rue de la Basse ville Fromelles Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 11:45:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre des **Journées Européennes de l’Archéologie**, participez à un atelier d’initiation aux **fouilles archéologiques** avec un médiateur du **Musée de la Bataille de Fromelles**.

Les méthodes de fouilles d’un site de la **Première Guerre Mondiale** n’auront plus de secret pour les archéologues en herbe.

_(Atelier réservé aux 6/12 ans)_

Rue de la Basse ville Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 contactmbf@lillemetropole.fr

English :

As part of the **Journées Européennes de l’Archéologie**, take part in an introductory workshop on **archaeological excavations** with a mediator from the **Musée de la Bataille de Fromelles**.

Budding archaeologists will learn all about the methods used to excavate a World War I site.

(Workshop for 6/12 year-olds only)_

