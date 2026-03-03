Atelier de Fouilles Archéologiques JEA 2026 Fromelles
Atelier de Fouilles Archéologiques JEA 2026 Fromelles samedi 6 juin 2026.
Atelier de Fouilles Archéologiques JEA 2026
Rue de la Basse ville Fromelles Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 11:45:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre des **Journées Européennes de l’Archéologie**, participez à un atelier d’initiation aux **fouilles archéologiques** avec un médiateur du **Musée de la Bataille de Fromelles**.
Les méthodes de fouilles d’un site de la **Première Guerre Mondiale** n’auront plus de secret pour les archéologues en herbe.
_(Atelier réservé aux 6/12 ans)_
Dans le cadre des **Journées Européennes de l’Archéologie**, participez à un atelier d’initiation aux **fouilles archéologiques** avec un médiateur du **Musée de la Bataille de Fromelles**.
Les méthodes de fouilles d’un site de la **Première Guerre Mondiale** n’auront plus de secret pour les archéologues en herbe.
_(Atelier réservé aux 6/12 ans)_ .
Rue de la Basse ville Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 contactmbf@lillemetropole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the **Journées Européennes de l’Archéologie**, take part in an introductory workshop on **archaeological excavations** with a mediator from the **Musée de la Bataille de Fromelles**.
Budding archaeologists will learn all about the methods used to excavate a World War I site.
(Workshop for 6/12 year-olds only)_
L’événement Atelier de Fouilles Archéologiques JEA 2026 Fromelles a été mis à jour le 2026-03-03 par Hauts-de-France Tourisme