Conférence de Bertrand Lecomte Les blockhaus de 14-18 sur le territoire de la Métropole européenne de Lille, des vestiges à (re)découvrir Fromelles samedi 6 juin 2026.
Rue de la Basse ville Fromelles Nord
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
2026-06-06
Dans cette conférence, Bertrand Lecomte donne les clés pour les comprendre. Il amorce aussi une réflexion sur leur intérêt historique et patrimonial et sur les menaces qui pèsent sur eux (destruction).
Rue de la Basse ville Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 contactmbf@lillemetropole.fr
English :
In this talk, Bertrand Lecomte provides the keys to understanding them. He also discusses their historical and heritage value, and the threats they face (destruction).
