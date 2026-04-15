Visite Guidée « Découverte de la Flore du Cimetière militaire de Pheasant Wood », Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles
Visite Guidée « Découverte de la Flore du Cimetière militaire de Pheasant Wood », Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles samedi 9 mai 2026.
Visite Guidée « Découverte de la Flore du Cimetière militaire de Pheasant Wood » Samedi 9 mai, 15h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord
Gratuit -Réservation conseillée – places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00
Découvrez l’Histoire liée aux soldats enterrés dans le cimetière et l’aspect technique du lieu, afin d’appréhender toute la richesse de ce cimetière qui mélange Histoire et flore au service l’une de l’autre.
Une nouvelle façon de découvrir le Cimetière militaire de Pheasant Wood.
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Découvrez la symbolique des fleurs et l’histoire des soldats du cimetière militaire de Pheasant Wood
MBF
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