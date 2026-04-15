Visite Guidée « Découverte de la Flore du Cimetière militaire de Pheasant Wood », Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

Visite Guidée « Découverte de la Flore du Cimetière militaire de Pheasant Wood » Samedi 9 mai, 15h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord

Gratuit -Réservation conseillée – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Découvrez l’Histoire liée aux soldats enterrés dans le cimetière et l’aspect technique du lieu, afin d’appréhender toute la richesse de ce cimetière qui mélange Histoire et flore au service l’une de l’autre.

Une nouvelle façon de découvrir le Cimetière militaire de Pheasant Wood.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 032059611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« owner »: {« uid »: 32320707, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-02-26T16:20:40.261Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « contactmbf@lillemetropole.fr », « response »: {« passId »: 395275790, « isPending »: false, « addressId »: 256185}, « venueId »: 22315, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-02-26T16:20:39.755Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2132635, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-02-26T16:20:39.938Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 442217040, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 6, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1778418000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-02-26T16:20:40.261Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/395275790 »}]

Découvrez la symbolique des fleurs et l’histoire des soldats du cimetière militaire de Pheasant Wood

MBF