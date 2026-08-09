Informations pratiques

Cessenon-sur-Orb

ATELIER CONTES ET MUSIQUE

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-04 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09

Venez créer et jouer en famille dans le monde magique des histoires et de la musique !

Parents accompagnes

De 9h30 à 10h30

Venez créer et jouer en famille dans le monde magique des histoires et de la musique !

Parents accompagnes

De 9h30 à 10h30 .

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43 contact.passerailes@gmail.com

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English : ATELIER CONTES ET MUSIQUE

Come create and play with your family in the magical world of stories and music!

Parents must accompany their children

From 9:30 a.m. to 10:30 a.m.

L’événement ATELIER CONTES ET MUSIQUE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN