Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Atelier Cosmétique naturel

Mercredi 21 octobre 2026 de 14h à 16h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Atelier ❁ 5€/Personne

Cosmétique naturel

Créons notre propre baume à base de plantes, une recette facile et naturelle, un allié précieux pour la peau. Chacun repartira avec son produit.

Julien Perez

Atelier ❁ 5€/Personne

Cosmétique naturel

Créons notre propre baume à base de plantes, une recette facile et naturelle, un allié précieux pour la peau. Chacun repartira avec son produit.

Julien Perez .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Workshop: 5? per person

Natural Cosmetics

Let’s create our own herbal balm—an easy, natural recipe that’s a valuable ally for the skin. Everyone will leave with their own product.

Julien Perez

L’événement Atelier Cosmétique naturel Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles