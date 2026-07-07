Atelier Cosmétique naturel Saint-Rémy-de-Provence
mercredi 21 octobre 2026 · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Atelier Cosmétique naturel
Mercredi 21 octobre 2026 de 14h à 16h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Atelier ❁ 5€/Personne
Cosmétique naturel
Créons notre propre baume à base de plantes, une recette facile et naturelle, un allié précieux pour la peau. Chacun repartira avec son produit.
Julien Perez
Atelier ❁ 5€/Personne
Cosmétique naturel
Créons notre propre baume à base de plantes, une recette facile et naturelle, un allié précieux pour la peau. Chacun repartira avec son produit.
Julien Perez .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Workshop: 5? per person
Natural Cosmetics
Let’s create our own herbal balm—an easy, natural recipe that’s a valuable ally for the skin. Everyone will leave with their own product.
Julien Perez
L’événement Atelier Cosmétique naturel Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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