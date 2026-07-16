Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Gel douche de Noël, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève

Informations pratiques

Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Gel douche de Noël Mercredi 9 décembre, 14h30 Espace de quartier Eaux-Vives

CHF 28.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T14:30:00+01:00 – 2026-12-09T15:45:00+01:00

Fin : 2026-12-09T14:30:00+01:00 – 2026-12-09T15:45:00+01:00

Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Gel douche de Noël Mercredi 9 décembre 2026 à 14h30 à l’Espace de quartier Eaux-Vives.

Spécial Noël

Durant cet atelier qui célèbre la période des Fêtes, les enfants fabriquent leur joli gel douche de Noël, sublimé de paillettes, au parfum gourmand et miellé de pain d’épices. Le cadeau parfait pour les Fêtes!

Tarif de l’atelier: 28 CHF

Le nombre de places est limité, inscrivez votre enfant dès maintenant sur notre site Internet.

Remarque: Possibilité de s’inscrire jusqu’au jour même de l’atelier.

Atelier pour enfants de 6 à 12 ans.

L’activité se déroule avec les enfants uniquement.

Association L’Art du Cosmétique au Naturel

Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève 1207 41224189780 [{« type »: « email », « value »: « artducosmetique@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 76 255 89 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-enfants-gel-douche-noel/ »}] [{« link »: « https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-enfants-gel-douche-noel/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-eaux-vives/

Offrez à votre enfant une activité ludique, créative et écologique grâce à notre atelier cosmétique « fabrication Gel douche de Noël » Mercredi 9 décembre 2026 à 14h30 à l’Espace quartier Eaux-Vives!

L’Art du Cosmétique au Naturel