Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Sels de bain magiques, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève

Informations pratiques

Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Sels de bain magiques Mercredi 25 novembre, 14h30 Espace de quartier Eaux-Vives

CHF 28.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T14:30:00+01:00 – 2026-11-25T15:45:00+01:00

Fin : 2026-11-25T14:30:00+01:00 – 2026-11-25T15:45:00+01:00

Spécial Fête de l’Escalade

Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Sels de bain magiques Mercredi 25 novembre 2026 à 14h30 à l’Espace Eaux-Vives.

Durant cet atelier, les enfants fabriquent leurs sels de bain effervescents qui délivrent dans l’eau du bain une senteur gourmande de chocolat. Le produit magique pour fêter l’Escalade!

Tarif de l’atelier: 28 CHF

Le nombre de places est limité, inscrivez votre enfant dès maintenant sur notre site Internet.

Remarque: possibilité de s’inscrire jusqu’au jour même de l’atelier.

Atelier pour enfants de 6 à 12 ans.

L’activité se déroule avec les enfants uniquement.

Association L’Art du Cosmétique au Naturel

Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève 1207 41224189780 [{« type »: « email », « value »: « artducosmetique@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 76 255 89 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-cosmetique-enfants-fabrication-sels-de-bain-magiques/ »}] [{« link »: « https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-cosmetique-enfants-fabrication-sels-de-bain-magiques/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-eaux-vives/

Offrez à votre enfant une activité ludique, créative et écologique grâce à notre atelier cosmétique « fabrication Sels de bain magiques » Mercredi 25 novembre 2026 à 14h30 à l’Espace Eaux-Vives!

L’Art du Cosmétique au Naturel