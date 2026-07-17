Elvett répétition publique, Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles, Genève

Informations pratiques

Elvett répétition publique Jeudi 20 août, 16h00 Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T16:00:00+02:00 – 2026-08-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-20T16:00:00+02:00 – 2026-08-20T18:00:00+02:00

En préparation de son concert du 22 août, le groupe Elvett ouvre exceptionnellement les portes de sa résidence artistique. Venez assister à une répétition publique et découvrez les coulisses de son travail de création. La séance se prolongera par un temps d’échange avec les artistes, l’occasion de partager leurs réflexions, de poser vos questions et d’en apprendre davantage sur leur démarche.

Avec le soutien du Fonds Mécénat SIG.

Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève

Répétition publique

N. Spuhler