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AGENDA · Bourg-lès-Valence

Atelier cosmétique Savons artisanaux SOWA Bourg-lès-Valence

samedi 21 novembre 2026 · SOWA · Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
SOWA
Adresse
11 allée Joland
Ville
26500 Bourg-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif
40 40 40

Bourg-lès-Valence

Atelier cosmétique Savons artisanaux

SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-21 10:00:00

Date(s) :
2026-11-21

Initiez-vous à l’art authentique de la transformation des matières, dans un moment riche et technique. Vivez une immersion sensorielle au cœur de la savonnerie artisanale.
Apprenez à façonner la matière pour créer vos savons doux.
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SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80  contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr

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English :

Discover %E0 the authentic art of transforming materials in a rich and technical experience. Enjoy a sensory immersion in the heart of artisanal soap-making.
Learn how to shape the ingredients to create your own gentle soaps.

L’événement Atelier cosmétique Savons artisanaux Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme

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