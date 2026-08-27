Atelier cosmétique Savons artisanaux SOWA Bourg-lès-Valence
samedi 21 novembre 2026 · SOWA · Bourg-lès-Valence
Informations pratiques
Bourg-lès-Valence
Atelier cosmétique Savons artisanaux
SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-21 10:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Initiez-vous à l’art authentique de la transformation des matières, dans un moment riche et technique. Vivez une immersion sensorielle au cœur de la savonnerie artisanale.
Apprenez à façonner la matière pour créer vos savons doux.
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SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr
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English :
Discover %E0 the authentic art of transforming materials in a rich and technical experience. Enjoy a sensory immersion in the heart of artisanal soap-making.
Learn how to shape the ingredients to create your own gentle soaps.
L’événement Atelier cosmétique Savons artisanaux Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme
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