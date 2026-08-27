Atelier cosmétique Savons artisanaux SOWA Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

Atelier cosmétique Savons artisanaux

SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-21 10:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Initiez-vous à l’art authentique de la transformation des matières, dans un moment riche et technique. Vivez une immersion sensorielle au cœur de la savonnerie artisanale.

Apprenez à façonner la matière pour créer vos savons doux.

.

SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover %E0 the authentic art of transforming materials in a rich and technical experience. Enjoy a sensory immersion in the heart of artisanal soap-making.

Learn how to shape the ingredients to create your own gentle soaps.

L’événement Atelier cosmétique Savons artisanaux Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme