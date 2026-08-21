La Cartoucherie, La Cartoucherie, Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

La Cartoucherie Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 La Cartoucherie Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de la transformation d’une usine de textile en cartoucherie nationale à Bourg-lès-Valence. La visite vous dévoilera l’histoire de ce site industriel du XIXe siècle aujourd’hui remarquablement restauré et réhabilité.

La Cartoucherie 33 Rue de Chony, 26500 Bourg-lès-Valence, France Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.lacartoucherie.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}] Cartoucherie implantée en 1874 dans les bâtiments d’une ancienne usine textile créée en 1855.

En 1993, la ville de Bourg-lès-Valence rachète 5.2 hectares du site. La municipalité de Bourg-lès-Valence décide de rénover ce cloître industriel pour en faire un lieu dédié au cinéma d’animation.

Le 19 juin 2009, La Cartoucherie devient un site destiné au film d’animation. Après le textile et la poudre, l’image constitue aujourd’hui l’élément fédérateur du site, avec l’installation initiale de l’entreprise Folimage, spécialisée dans le cinéma d’animation, de l’école de La Poudrière formant des réalisateurs de films d’animation, et de l’association L’équipée assurant l’éducation à l’image et la promotion du cinéma d’animation.

Partez à la découverte de la transformation d’une usine de textile en cartoucherie nationale à Bourg-lès-Valence. La visite vous dévoilera l’histoire de ce site industriel du XIXe siècle aujourd’hui…

©Ville de Bourg-lès-Valence