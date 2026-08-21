Manoir de Genas du XVème siècle – Visite du manoir – Conférence sur l’époque des contrebandes – Expo photos du manoir, Manoir de Genas, Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Manoir de Genas du XVème siècle – Visite du manoir – Conférence sur l’époque des contrebandes – Expo photos du manoir 19 et 20 septembre Manoir de Genas Drôme

Conférence payante 3€, visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites et conférences au Manoir de Genas

Samedi : de 13h30 à 19h

Dimanche : de 13h30 à 18h

Visite guidée du Manoir par groupe de 6 à 8 personnes.

Départs à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h.

Inscription sur place. Un temps d’attente est possible. (gratuit)

Attention : la visite comporte de nombreuses marches, dont certaines, en molasse, sont usées par le temps.

Visite libre de la chapelle, des pièces du rez-de-chaussée et des extérieurs. (gratuit)

Exposition photographique retraçant l’évolution du Manoir depuis 1886. (gratuit)

Si vous avez des photos du Manoir, n’hésitez pas à nous les faire partager.

Conférence :

« Héros populaire ou hors-la-loi ? Mandrin et la justice au XVIIIᵉ siècle »

Découvrez le manoir à l’époque des contrebandiers à travers une conférence animée par Caroline Perrenot, historienne.

Samedi et dimanche à 14h et 16h

Inscription sur place

Tarif : 3€ par personne

Manoir de Genas 181 route de Genas 26500 BOURG LES VALENCE Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0622141812 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552782247912 Le manoir est un bon exemple de ces maisons de campagne que se font bâtir les riches marchands valentinois dès la fin du XIVème siècle aux alentours de la ville.

Celui-ci a appartenu au Comte François de Genas, trésorier de Louis XI.

Une tour avec escalier à vis distribue les étages à deux bâtiments qui se font face sur une courette close. A l’est des bâtiments existe une petite chapelle avec sa fenêtre ogivale et sa charpente taillée à l’herminette comportant des fermes en bois cintré. Présence de parking

Visites et conférences au Manoir de Genas

©Sylviane FOUREL