Informations pratiques

Pontarlier

Atelier Cosmétiques naturels baume à lèvres

La Tisanerie Pontarlier Doubs

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 15:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Organisé par La Tisanerie.

Découvrez les secrets de fabrication d’un baume à lèvres personnalisé avec des matières premières naturelles. Réservation recommandée. .

La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 11 49 55 stephj25@mailo.com

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English : Atelier Cosmétiques naturels baume à lèvres

L’événement Atelier Cosmétiques naturels baume à lèvres Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS