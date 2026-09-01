Atelier Cosmétiques naturels baume à lèvres Pontarlier
samedi 26 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Atelier Cosmétiques naturels baume à lèvres
La Tisanerie Pontarlier Doubs
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 15:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Organisé par La Tisanerie.
Découvrez les secrets de fabrication d’un baume à lèvres personnalisé avec des matières premières naturelles. Réservation recommandée. .
La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 11 49 55 stephj25@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Cosmétiques naturels baume à lèvres
L’événement Atelier Cosmétiques naturels baume à lèvres Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Salon de l’Habitat Pontarlier 11 septembre 2026
- Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte Cinéma Olympia Pontarlier 11 septembre 2026
- Coulée du Mont d’Or Pontarlier 12 septembre 2026
- Exposition de travaux manuels Pontarlier 12 septembre 2026
- Cours d’allemand pour les adultes Pontarlier 14 septembre 2026