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AGENDA · Pontarlier

Atelier Cosmétiques naturels baume à lèvres Pontarlier

samedi 26 septembre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
La Tisanerie
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Atelier Cosmétiques naturels baume à lèvres

La Tisanerie Pontarlier Doubs

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 15:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Organisé par La Tisanerie.
Découvrez les secrets de fabrication d’un baume à lèvres personnalisé avec des matières premières naturelles. Réservation recommandée.   .

La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 11 49 55  stephj25@mailo.com

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English : Atelier Cosmétiques naturels baume à lèvres

L’événement Atelier Cosmétiques naturels baume à lèvres Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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