Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte Cinéma Olympia Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-13 20:25:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-13

Votre Cinéma Olympia vous propose de découvrir ou redécouvrir sur grand écran le Ciné Culte Vol au dessus d’un nid de coucou

ATTENTION, Film INTERDIT aux Moins de 12 ans !

Il sera diffusé pour deux séances uniquement

Vendredi 11 Septembre à 20h45 en VOSTFR

Dimanche 13 Septembre à 18h00 en VOSTFR

Tarif Evenement 7€

Adapté du best-seller éponyme de Ken Kesey, Vol au-dessus d’un nid de coucou décrit les traitements infligés aux patients dans les années 1960 .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

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English : Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte

L’événement Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS