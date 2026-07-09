Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte Cinéma Olympia Pontarlier
vendredi 11 septembre 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-13 20:25:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-13
Votre Cinéma Olympia vous propose de découvrir ou redécouvrir sur grand écran le Ciné Culte Vol au dessus d’un nid de coucou
ATTENTION, Film INTERDIT aux Moins de 12 ans !
Il sera diffusé pour deux séances uniquement
Vendredi 11 Septembre à 20h45 en VOSTFR
Dimanche 13 Septembre à 18h00 en VOSTFR
Tarif Evenement 7€
Adapté du best-seller éponyme de Ken Kesey, Vol au-dessus d’un nid de coucou décrit les traitements infligés aux patients dans les années 1960 .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte
L’événement Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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