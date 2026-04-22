Atelier Coudre un Zip Calice & Mandibule Le Havre

Le Havre

Atelier Coudre un Zip

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Master class couture la fermeture éclair dans tous ses états

Durant cette séance, Elise vous transmettra toutes ses connaissances et astuces pour poser dans les règles de l’art -du fil- la fameuse fermeture éclair (celle qui vous fait peur, oui oui… celle la !).

Vous concevrez vos propres pièces d’étude en trois temps

Pose d’une fermeture éclair classique,

Pose d’un zip invisible

Réalisation d’une braguette zippée dans les règles de l’art.

Ce cours n’est pas accessible aux débutants.es n’ayant jamais utilisés une machine à coudre Maîtrise de base de la machine à coudre nécessaire.

Sur inscription .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

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English : Atelier Coudre un Zip

L’événement Atelier Coudre un Zip Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie