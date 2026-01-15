Atelier Couronnes de l’Avent Lièpvre

Informations pratiques

Lièpvre

Atelier Couronnes de l’Avent

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 14:00:00

fin : 2026-11-29 16:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Fabriquez votre couronne de l’Avent en famille lors d’un atelier créatif et convivial à la Ferme d’Argentin. Découvrez une technique sans support et réalisez une couronne en sapin, décorée d’éléments naturels, pour patienter jusqu’à Noël.

Connaissez-vous la couronne de l’Avent ? Il s’agit d’une couronne portant 4 bougies. Il est de tradition, en Alsace notamment, de l’allumer les 4 dimanches précédent Noël. Le premier dimanche, la première bougie est allumée, le dimanche suivant, la première est rallumée avec une seconde et ainsi de suite jusqu’à ce que les 4 bougies scintillent pour annoncer la fête de Noël. C’est un peu un calendrier de l’Avent avant l’heure. Chaque famille fabriquait sa couronne pour patienter jusqu’au jour-J.

Découvrez une technique de fabrication de couronne sans support. Créez une belle couronne de l’Avent en famille, à l’aide de sapin.

Décorez-là à votre goût à l’aide de pommes de pin et d’autres éléments glanés dans la nature, ainsi que de raphia.

Sur réservation uniquement https://ferme-argentin.com/event/fabriquez-votre-couronne-de-lavent-2h/

Adultes et enfants à partir de 8 ans.

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte participant à l’atelier.

Tarifs adultes 15€, enfants de 8 à 15 ans 12 € et abonnés 10€.

Renseignements au 03 89 22 19 19 ou par mail info@ferme-argentin.com.

En plus de votre atelier, vous pourrez en profiterez pour visiter notre site, et participer aux animations grand public proposées tout au long de la journée. .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Make your own Advent wreath with your family in a creative and convivial workshop at Ferme d?Argentin. Discover an unsupported technique and make a fir tree wreath, decorated with natural elements, to keep you waiting until Christmas.

L’événement Atelier Couronnes de l’Avent Lièpvre a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme du Val d’Argent