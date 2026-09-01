Informations pratiques

Lièpvre

Atelier Cuisiner avec la nature

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Partez à la découverte de quelques plantes faciles à identifier avec les animateurs, en vous promenant sur le site. Cueillez les plantes nécessaires à la réalisation des recettes. Vous réaliserez ensuite les recettes en groupe, avant de passer à la dégustation.

De nombreuses plantes sauvages, considérées comme des “mauvaises herbes” ou comme du fourrage pour les animaux, sont comestibles.

Certaines d’entre elles étaient d’ailleurs consommées par nos ancêtres. Les animateurs de la Ferme d’Argentin vous proposent de les intégrer dans des recettes simples à reproduire chez soi.

Partez à la découverte de quelques plantes faciles à identifier avec les animateurs, en vous promenant sur le site. Cueillez les plantes nécessaires à la réalisation des recettes. Vous réaliserez ensuite les recettes en groupe, avant de passer à la dégustation. .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

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English :

Take a stroll around the site with our guides and discover some of the plants that are easy to identify. Pick the plants you need to prepare your recipes. You’ll then prepare the recipes as a group, before enjoying a tasting session.

L’événement Atelier Cuisiner avec la nature Lièpvre a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du Val d’Argent