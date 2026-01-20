Informations pratiques

Lièpvre

Brâme du cerf

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-03 21:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Une soirée mêlant projection de photographies animalières et immersion au cœur de la nature pour écouter le brame du cerf. Un moment magique à partager en toute convivialité

La Ferme d’Argentin, en partenariat avec l’Association du Festival de la photographie en Val d’Argent, invite le public à vivre une expérience unique deux soirées à l’écoute du brame du cerf.

La soirée débutera par une projection animée par Christian Koch, photographe animalier et président de l’Association, qui partagera ses clichés sur la vie fascinante du cerf. D’autres photographies et bois seront également présentés en exposition.

Ensuite, les participants partiront en petits groupes sur les hauteurs de la Ferme d’Argentin pour s’installer confortablement sur les plaids qu’ils auront apportés, dans l’espoir d’entendre résonner le puissant brame du cerf. Ce chant impressionnant, parfois entonné par plusieurs mâles à la fois, fait vibrer le vallon à cette période de l’année.

De retour à la ferme, une collation conviviale viendra clôturer la soirée, avec la possibilité d’entendre encore le cerf bramer en arrière-plan. .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

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English :

An evening combining the projection of wildlife photographs and an immersion in the heart of nature to listen to the bellowing of the stag. A magical moment to share with friends and family

L’événement Brâme du cerf Lièpvre a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du Val d’Argent