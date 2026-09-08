AGENDA · Rennes
Atelier couture à la machine, Bibliothèque Universitaire centrale – Université Rennes 2, Rennes
mercredi 9 septembre 2026 · Bibliothèque Universitaire centrale - Université Rennes 2 · Rennes
Informations pratiques
Atelier couture à la machine Mercredi 9 septembre, 14h30 Bibliothèque Universitaire centrale – Université Rennes 2 Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T15:00:00+02:00
Bibliothèque Universitaire centrale – Université Rennes 2 Place Recteur Henri le Moal Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Groupe d’entraide Villejean-Beauregard
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