Atelier couture à la machine, Bibliothèque Universitaire centrale – Université Rennes 2, Rennes

Informations pratiques

Atelier couture à la machine Mercredi 9 septembre, 14h30 Bibliothèque Universitaire centrale – Université Rennes 2 Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T15:00:00+02:00

Bibliothèque Universitaire centrale – Université Rennes 2 Place Recteur Henri le Moal Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Groupe d’entraide Villejean-Beauregard