Atelier couture – la guirlande de l’été Médiathèque Hélène Berr Paris

Rendez-vous les samedis matins de juillet pour coudre ensemble des guirlandes de fanions. Tout le monde est bienvenu même les débutant·e·s ! À vos aiguilles !

En juillet, tous les samedis matins de 10h à 12h

Tout public (à partir de 12 ans)

Entrée libre

La médiathèque a besoin de vous (et de vos talents de couturier·e·s) pour se relooker !

Le samedi 25 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 18 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 11 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 04 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Tout public. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T12:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T12:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T12:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T12:00:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr



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