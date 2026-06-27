Atelier couture – la guirlande de l’été Médiathèque Hélène Berr Paris
Atelier couture – la guirlande de l’été Médiathèque Hélène Berr Paris samedi 4 juillet 2026.
Rendez-vous les samedis matins de juillet pour coudre ensemble des guirlandes de fanions. Tout le monde est bienvenu même les débutant·e·s ! À vos aiguilles !
En juillet, tous les samedis matins de 10h à 12h
Tout public (à partir de 12 ans)
Entrée libre
La médiathèque a besoin de vous (et de vos talents de couturier·e·s) pour se relooker !
Le samedi 25 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 18 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 11 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 04 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
Tout public. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-25T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T12:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T12:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T12:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T12:00:00+02:00
Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr
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