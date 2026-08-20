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Atelier Couture – Octobre rose « fabrication de coussins coeurs », Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

samedi 24 octobre 2026 · Bibliothèque Grand Parc · Bordeaux

Atelier Couture – Octobre rose « fabrication de coussins coeurs », Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Grand Parc
Adresse
34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Atelier Couture – Octobre rose « fabrication de coussins coeurs » Samedi 24 octobre, 14h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:00:00+02:00

Ce coussin spécial se glisse sous le bras pour apaiser la douleur et éviter les tensions dues à la cicatrice d’une chirurgie mammaire. L’ensemble des coussins sera remis à la ligue contre le cancer de Gironde.

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez donner de votre temps et découvrir les bases de la couture en confectionnant des coussins cœurs.

laura sabalette

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