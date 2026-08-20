Atelier Couture – Octobre rose « fabrication de coussins coeurs », Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
samedi 24 octobre 2026 · Bibliothèque Grand Parc · Bordeaux
Informations pratiques
Atelier Couture – Octobre rose « fabrication de coussins coeurs » Samedi 24 octobre, 14h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:00:00+02:00
Ce coussin spécial se glisse sous le bras pour apaiser la douleur et éviter les tensions dues à la cicatrice d’une chirurgie mammaire. L’ensemble des coussins sera remis à la ligue contre le cancer de Gironde.
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez donner de votre temps et découvrir les bases de la couture en confectionnant des coussins cœurs.
laura sabalette
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