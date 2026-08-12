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Atelier couture par la Dame à la Licorne Mainvilliers

mercredi 30 septembre 2026 · Mainvilliers

Atelier couture par la Dame à la Licorne Mainvilliers

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue Jean Perrin
Ville
28300 Mainvilliers
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Mainvilliers

Atelier couture par la Dame à la Licorne

Rue Jean Perrin Mainvilliers Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Venez vous essayer à la couture et à l’upcycling pour donner une seconde vie a un vêtement.
L’association La Dame à la Licorne vous propose le temps d’un après-midi, un atelier couture pour apprendre à transformer un pantalon en sac à main. Une bonne façon de donner une nouvelle vie à votre jean préféré. L’atelier est adapté à un niveau débutant/intermédiaire, adultes et pré-ado de 11 ans et plus accompagnés d’un adulte. Places limitées, sur inscription par téléphone ou à directement à l’accueil de la recyclerie (voir renseignement).   .

Rue Jean Perrin Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 27 80 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come try your hand at sewing and upcycling to give a piece of clothing a second life.

L’événement Atelier couture par la Dame à la Licorne Mainvilliers a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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