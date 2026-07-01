Le jeu de mémoire des archives, Archives départementales d’Eure-et-Loir, Mainvilliers

Informations pratiques

Le jeu de mémoire des archives 1 septembre 2026 – 9 juillet 2027 Archives départementales d’Eure-et-Loir Eure-et-Loir

Limité à une classe (+/- 24 élèves)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:00:00+02:00 – 2026-09-01T12:00:00+02:00

Fin : 2027-07-09T14:00:00+02:00 – 2027-07-09T17:00:00+02:00

Le jeu de mémoire des Archives est un atelier destiné aux élèves du primaire, fondé sur le jeu de « Memory » utilisant des photographies anciennes conservées aux Archives départementales. Le principe consiste à associer des images par paires, mais l’objectif principal est de découvrir l’image comme source historique.

Les photographies représentent des scènes de vie, des lieux, des objets ou des activités du passé. Elles permettent aux élèves de comprendre que ces images ne sont pas seulement décoratives : ce sont des documents d’archives, conservés pour témoigner d’une époque.

Cet atelier s’inscrit dans les objectifs de l’éducation à l’image fixés par l’Éducation nationale : apprendre à observer, décrire, comprendre et interpréter. Il vise à développer l’attention visuelle, les capacités d’expression et une première culture artistique et historique.

Le jeu constitue un support pédagogique efficace, mobilisant des compétences essentielles comme la mémorisation, la concentration et l’observation, tout en favorisant l’implication des élèves et la compréhension.

L’atelier se déroule en deux temps :

• Phase de jeu : les élèves manipulent les cartes, observent les images et recherchent les paires en étant attentifs aux détails.

• Phase d’échange : un temps collectif permet de décrire les images, de repérer des indices (vêtements, objets, paysages), de les situer dans le temps et de les comparer avec le présent.

Cette mise en commun introduit une première démarche d’analyse, en amenant les élèves à se poser des questions simples : que voit-on ? Est-ce ancien ? Que nous apprend cette image ?

Enfin, l’atelier contribue à valoriser le patrimoine local en faisant connaître les Archives comme lieu de conservation de la mémoire collective et en expliquant leur rôle.

Archives départementales d’Eure-et-Loir 3, rue Philarète Chasles 28300 Mainvilliers Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 88 82 20 https://archives28.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://archives28.fr/activites-pedagogiques/service-educatif »}] Les Archives départementales ont pour mission de contrôler, collecter, classer, conserver et communiquer les documents produits ou reçus par les administrations, mais aussi par des organismes privés ou des particuliers, afin de garantir des droits, répondre à des besoins de gestion et préserver la mémoire collective, indépendamment de la forme, de la date ou du support des documents. Elles rassemblent ainsi des ensembles variés allant des archives publiques de l’Ancien régime à nos jours en passant par les registres d’état civil, les fonds des notaires et de justice, ou encore ceux de communes ou d’hôpitaux. Elles conservent aussi de nombreux fonds privés (familles, entreprises, associations personnalités…) ainsi qu’une riche collection de documents iconographiques, contribuant à enrichir la connaissance de l’histoire du département.

Par ailleurs, outre l’accueil du public en salle de lecture pour consultation des documents, les Archives départementales proposent de nombreuses activités culturelles et pédagogiques destinées à mettre en valeur ses fonds (expositions, pôle éducatif…). Proximité immédiate des gares routières et ferroviaires. Parking à disposition du public.

Le jeu de mémoire des Archives est un atelier destiné aux élèves du primaire, fondé sur le jeu de « Memory » utilisant des photographies anciennes conservées aux Archives départementales. Le principe…

© Arch. Dép. Eure-et-Loir