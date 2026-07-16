Bourse aux vêtements, braderie Mainvilliers
lundi 14 septembre 2026 · Mainvilliers
Informations pratiques
Mainvilliers
Bourse aux vêtements, braderie
1 Avenue Victor Hugo Mainvilliers Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-14
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-14
Vêtements enfants, adultes et sport, linge de maison, matériel de puériculture. Organisée par Famille de France et l’Association Familiale de Chartres et environs. Avec la participation de la ville de Mainvilliers.
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1 Avenue Victor Hugo Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 09 11 29 45
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English :
Children’s, adult, and sports clothing; household linens; and baby care supplies. Organized by Famille de France and the Family Association of Chartres and the surrounding area. With the support of the town of Mainvilliers.
L’événement Bourse aux vêtements, braderie Mainvilliers a été mis à jour le 2026-07-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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