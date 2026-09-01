Informations pratiques

Mainvilliers

Visite de l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE)

La Mare Corbonne Mainvilliers Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-19 2026-09-30

Savez-vous vraiment ce que deviennent vos déchets ? Et si vous veniez le découvrir par vous-même ?

À l’occasion des Semaines Européennes du Développement Durable, et en collaboration avec Chartres métropole, l’Unité de Valorisation Énergétique de Mainvilliers (UVE) ouvre ses portes au public. Au programme découverte du parcours de vos déchets et de leur valorisation ; présentation du fonctionnement de l’usine par les équipes de l’UVE ; observation de la fosse et de l’arrivée des camions de collecte. Mercredi parcours de visite classique d’une durée d’1h30, sans restriction particulière. Samedi parcours de visite de l’usine d’une durée de 2h00, avec fourniture des équipements de protection individuelle. Âge minimum requis 12 ans (uniquement pour la visite du samedi). Inscriptions obligatoire par email ou téléphone (voir renseignement). .

La Mare Corbonne Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 98 27 contact@cc-tv.fr

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English :

Do you really know what happens to your trash? Why not come find out for yourself?

L’événement Visite de l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) Mainvilliers a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES