Dans les coulisses des Archives, Archives départementales d’Eure-et-Loir, Mainvilliers

Informations pratiques

Dans les coulisses des Archives 19 et 20 septembre Archives départementales d’Eure-et-Loir Eure-et-Loir

15 places disponibles sur réservation pour les visites guidées du bâtiment et de l’exposition associée. Les visites libres de cette dernière sont possibles ainsi que l’enchaînement des deux activités (prévoir 1 h 15 par activité).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Qu’est-ce qu’un document d’archives ? D’où provient-il ? Pourquoi et comment le conserve-t-on ? Quel est le travail de l’archiviste ?

Une visite du bâtiment des Archives départementales vous permettra de répondre à ces questions. Vous aurez alors l’opportunité de visiter des espaces habituellement fermés au public de manière privilégiée, accompagnée d’une présentation du fonctionnement et du rôle d’un service d’archives.

Vous pourrez ainsi découvrir des kilomètres de rayonnages, la richesse des fonds ainsi que des documents incontournables.

https://archives28.fr/dans-les-coulisses-des-archives-departementales-deure-et-loir

Archives départementales d’Eure-et-Loir 3, rue Philarète-Chasles 28300 Mainvilliers Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 88 82 20 http://www.archives28.fr https://www.facebook.com/archives.departementales.eure.et.loir [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 88 82 20 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@eurelien.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://archives28.fr/activites-pedagogiques/journees-europeennes-du-patrimoine-19-et-20-septembre-2026 »}] [{« link »: « https://archives28.fr/ateliers-culturels-et-educatifs/journees-du-patrimoine-16-et-17-septembre-2023/dans-les-coulisses-des-archives-departementales-deure-et-loir »}] Service d’archives départementales dont les collections remontent au VIIe siècle.

Qu’est-ce qu’un document d’archives ? D’où provient-il ? Pourquoi et comment le conserve-t-on ? Quel est le travail de l’archiviste ?

© Archives départementales d’Eure-et-Loir