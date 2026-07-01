Le jeu des sept erreurs des Archives, Archives départementales d’Eure-et-Loir, Mainvilliers

Informations pratiques

Le jeu des sept erreurs des Archives 1 septembre 2026 – 9 juillet 2027 Archives départementales d’Eure-et-Loir Eure-et-Loir

Limité à une classe (+/- 24 élèves)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:00:00+02:00 – 2026-09-01T12:00:00+02:00

Fin : 2027-07-09T14:00:00+02:00 – 2027-07-09T17:00:00+02:00

Le « Jeu des 7 erreurs des archives » est un atelier destiné aux élèves du primaire, basé sur la comparaison entre une photographie ancienne issue des Archives départementales et une version modifiée. L’objectif est d’identifier les différences entre ces deux images.

Ce dispositif permet d’aborder les photographies comme des documents historiques. Les images représentent des scènes de vie, des lieux ou des objets du passé et témoignent d’une époque, constituant ainsi des sources pour comprendre l’histoire.

L’atelier s’inscrit dans les objectifs de l’éducation à l’image : apprendre à observer, décrire, comparer et interpréter. Il développe des compétences essentielles, en particulier l’attention aux détails et la capacité d’analyse visuelle.

Contrairement au Memory, il ne s’agit pas de mémoriser mais d’observer précisément une image et d’en repérer les modifications : objet disparu, détail transformé ou élément anachronique. Le jeu favorise ainsi l’implication des élèves et facilite les apprentissages par l’activité.

L’atelier se déroule en deux temps :

• Phase d’observation et de jeu : les élèves comparent les deux images et recherchent les erreurs, mobilisant concentration et sens de l’analyse.

• Phase d’échange : les différences sont mises en commun ; les élèves décrivent les éléments repérés et justifient leurs choix.

Cette mise en commun permet de passer du simple repérage à une première réflexion : pourquoi une image apparaît-elle différente ? Qu’est-ce qui semble anormal ou anachronique ?

Le jeu introduit ainsi une première lecture critique de l’image. Les élèves apprennent à l’interroger en croisant observation, questionnement et interprétation.

L’utilisation de photographies anciennes permet également d’aborder la notion de temps historique : en identifiant les erreurs, les élèves distinguent ce qui relève du passé et du présent (objets modernes, incohérences), rendant concrète la différence entre les époques.

Enfin, l’atelier contribue à faire connaître les Archives départementales comme lieu de conservation du patrimoine et de la mémoire collective.

Archives départementales d’Eure-et-Loir 3, rue Philarète Chasles 28300 Mainvilliers Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 88 82 20 https://archives28.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://archives28.fr/activites-pedagogiques/service-educatif »}] Les Archives départementales ont pour mission de contrôler, collecter, classer, conserver et communiquer les documents produits ou reçus par les administrations, mais aussi par des organismes privés ou des particuliers, afin de garantir des droits, répondre à des besoins de gestion et préserver la mémoire collective, indépendamment de la forme, de la date ou du support des documents. Elles rassemblent ainsi des ensembles variés allant des archives publiques de l’Ancien régime à nos jours en passant par les registres d’état civil, les fonds des notaires et de justice, ou encore ceux de communes ou d’hôpitaux. Elles conservent aussi de nombreux fonds privés (familles, entreprises, associations personnalités…) ainsi qu’une riche collection de documents iconographiques, contribuant à enrichir la connaissance de l’histoire du département.

Par ailleurs, outre l’accueil du public en salle de lecture pour consultation des documents, les Archives départementales proposent de nombreuses activités culturelles et pédagogiques destinées à mettre en valeur ses fonds (expositions, pôle éducatif…). Proximité immédiate des gares routières et ferroviaires. Parking à disposition du public.

Le « Jeu des 7 erreurs des archives » est un atelier destiné aux élèves du primaire, basé sur la comparaison entre une photographie ancienne issue des Archives départementales et une version est les …

© Arch. Dép. Eure-et-Loir