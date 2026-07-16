Écrire avec la lumière : le cyanotype, Archives départementales d’Eure-et-Loir, Mainvilliers

Informations pratiques

Écrire avec la lumière : le cyanotype 1 septembre 2026 – 9 juillet 2027 Archives départementales d’Eure-et-Loir Eure-et-Loir

Limité à une classe (+/- 24 élèves)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:00:00+02:00 – 2026-09-01T12:00:00+02:00

Fin : 2027-07-09T14:00:00+02:00 – 2027-07-09T17:00:00+02:00

L’atelier cyanotype propose aux élèves de découvrir l’un des procédés de reproduction d’image à l’origine de la photographie. Adapté au public scolaire, il constitue à la fois une initiation historique, scientifique et artistique, en lien direct avec les collections conservées aux Archives départementales.

Le cyanotype, inventé en 1842 par le scientifique britannique John Frederick William Herschel, est l’un des premiers procédés ayant participé à la naissance de la photographie, aux côtés d’autres inventions majeures comme le daguerréotype de Daguerre (1839) ou le calotype de Talbot (1841). Il repose sur une réaction chimique simple : un papier enduit de sels de fer réagit à la lumière pour produire une image d’un bleu intense, appelé « bleu de Prusse ». Elle permet aux élèves de comprendre que la photographie ne s’est pas toujours faite avec des appareils numériques, mais qu’elle est issue de nombreuses découvertes successives sur la lumière et les matériaux sensibles.

Lors de cet atelier, les élève observent directement une réaction chimique à la lumière et expérimentent la transformation d’un support vierge en image. Il favorise ainsi une approche interdisciplinaire, croisant histoire, physique-chimie et arts plastiques. Par ailleurs, il sensibilise à la notion de reproduction fidèle du réel, notamment à travers les travaux d’Anna Atkins, qui utilisait le cyanotype pour documenter des végétaux avec précision dès le milieu du XIXe siècle. Enfin, il met en valeur les usages du cyanotype dans l’histoire documentaire et industrielle, notamment pour la reproduction de plans d’architecture, très présents dans les fonds d’archives.

La démarche est active et expérimentale. Dans un premier temps, les élèves composent une image en disposant des éléments (feuilles, fleurs, objets ou formes) sur un papier photosensible déjà préparé. Ils découvrent ainsi le principe du photogramme : une image obtenue sans appareil photo, par simple contact entre un objet et une surface sensible. Dans un second temps, ils exposent leur composition à la lumière naturelle. Sous l’effet des rayons lumineux, le papier change progressivement de couleur et prend une teinte bleu-vert caractéristique. Cette étape permet d’observer en direct l’action de la lumière sur la matière, notion fondamentale dans l’histoire de la photographie. Enfin, les élèves procèdent au rinçage de leur feuille dans l’eau. Cette étape fixe l’image : les parties exposées deviennent bleues, tandis que les zones protégées par les objets restent blanches, révélant une empreinte nette et contrastée. Après séchage, chaque élève obtient ainsi un tirage unique qu’il peut conserver.

Cet atelier offre donc une expérience complète qui permet aux élèves de mieux comprendre la naissance de la photographie et ses évolutions. En manipulant eux-mêmes les matériaux et en produisant leur propre image, ils deviennent acteurs de leur apprentissage et développent un premier regard sur les images et leur fabrication.

Archives départementales d’Eure-et-Loir 3, rue Philarète Chasles 28300 Mainvilliers Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 88 82 20 https://archives28.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://archives28.fr/activites-pedagogiques/service-educatif »}] Les Archives départementales ont pour mission de contrôler, collecter, classer, conserver et communiquer les documents produits ou reçus par les administrations, mais aussi par des organismes privés ou des particuliers, afin de garantir des droits, répondre à des besoins de gestion et préserver la mémoire collective, indépendamment de la forme, de la date ou du support des documents. Elles rassemblent ainsi des ensembles variés allant des archives publiques de l’Ancien régime à nos jours en passant par les registres d’état civil, les fonds des notaires et de justice, ou encore ceux de communes ou d’hôpitaux. Elles conservent aussi de nombreux fonds privés (familles, entreprises, associations personnalités…) ainsi qu’une riche collection de documents iconographiques, contribuant à enrichir la connaissance de l’histoire du département.

Par ailleurs, outre l’accueil du public en salle de lecture pour consultation des documents, les Archives départementales proposent de nombreuses activités culturelles et pédagogiques destinées à mettre en valeur ses fonds (expositions, pôle éducatif…). Proximité immédiate des gares routières et ferroviaires. Parking à disposition du public.

L’atelier cyanotype propose aux élèves de découvrir l’un des procédés de reproduction d’image à l’origine de la photographie. Adapté au public scolaire, il constitue à la fois une initiation et en à…

© Arch. Dép. Eure-et-Loir, 2 O plans 0845