Informations pratiques

Mainvilliers

Visite de la station d’épuration de la Mare-Corbonne

La Mare Corbonne Mainvilliers Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-09-16

Venez découvrir le fonctionnement d’une station d’épuration, les différents espaces de traitement, le parcours de l’eau…

La station d’épuration de la Mare-Corbonne, à Mainvilliers, s’étend sur quinze hectares et traite les eaux usées des entreprises et habitants de 12 communes de Chartres métropole, sous la gestion d’Aqualter. Visitez la station d’épuration de la Mare-Corbonne, et découvrez les différentes étapes de traitement de cet équipement moderne. Sa particularité la station de biosurveillance novatrice qui permet de repérer les traces de micropolluant dans l’eau grâce à trois espèces d’invertébrés aquatiques qui peuplent naturellement les cours d’eau européens gastéropodes, sangsues et crevettes d’eau douce. Durée de la visite 1h, places limitées, sur réservation (inscription par mail ou par téléphone). Non accessible aux PMR. .

La Mare Corbonne Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 91 35 49 sdd@agglo-ville.chartres.fr

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English :

Come discover how a wastewater treatment plant works, the different treatment areas, and the water’s journey…

L’événement Visite de la station d’épuration de la Mare-Corbonne Mainvilliers a été mis à jour le 2026-08-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES