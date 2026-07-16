Visites commentées de l’exposition, Archives départementales d’Eure-et-Loir, Mainvilliers

Informations pratiques

Visites commentées de l’exposition 19 et 20 septembre Archives départementales d’Eure-et-Loir Eure-et-Loir

Les visites de l’exposition peuvent être libres ou commentées (sur réservation). Les visites des locaux se font uniquement sur inscription (15 places maximum par groupe), prévoir 1 h 15 de visite environ. L’enchaînement des deux est possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion de la visite de leurs locaux, les Archives départementales d’Eure-et-Loir vous invitent à découvrir une exposition consacrée aux ponts, ces ouvrages d’art qui jalonnent notre territoire depuis des siècles. Omniprésents dans nos déplacements quotidiens, ils sont pourtant devenus un patrimoine presque invisible, tant leur présence nous paraît naturelle. À travers documents d’archives, photographies, plans et illustrations, l’exposition retrace l’évolution de ces constructions et met en lumière leur rôle essentiel dans l’aménagement du territoire. Elle rappelle également les défis de leur préservation : surveillance, entretien, restauration et adaptation aux usages contemporains. Du plus modeste ouvrage aux viaducs les plus remarquables, découvrez l’histoire d’un patrimoine discret mais indispensable, que les collectivités s’attachent aujourd’hui à transmettre et à sauvegarder pour les générations futures.

Plus de détails ici

Archives départementales d’Eure-et-Loir 3, rue Philarète-Chasles 28300 Mainvilliers Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 88 82 20 http://www.archives28.fr https://www.facebook.com/archives.departementales.eure.et.loir [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 88 82 20 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@eurelien.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://archives28.fr/activites-pedagogiques/journees-europeennes-du-patrimoine-19-et-20-septembre-2026 »}] [{« link »: « https://archives28.fr/ateliers-culturels-et-educatifs/journees-europeennes-du-patrimoine-20-et-21-septembre-2025/exposition-maintenon–de-la-marquise-aux-noailles-350-ans-dhistoire-du-domaine »}] Service d’archives départementales dont les collections remontent au VIIe siècle.

À l’occasion de la visite de leurs locaux, les Archives départementales d’Eure-et-Loir vous invitent à découvrir une exposition consacrée aux ponts.

CD28 – Archives départementales d’Eure-et-Loir