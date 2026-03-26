Atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon mardi 14 avril 2026.
Atelier créatif, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
10h/12h atelier créatif Tableau fleuri en papier mâché. Après l’observation d’œuvres florales dans le musée numérique, les participants réalisent un tableau en relief en papier mâché, inspiré des formes et des couleurs du printemps. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif, à la Micro-Folie
L’événement Atelier créatif, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Montardon (Pyrénées-Atlantiques)
- Conte sur les grenouilles et observations, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 14 avril 2026
- Les grenouilles et la mare, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 14 avril 2026
- Conte sur les grenouilles et observations, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 15 avril 2026
- Les grenouilles et la mare, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 15 avril 2026
- Conte sur les grenouilles et observations, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 16 avril 2026