Atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Atelier créatif, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

10h/12h atelier créatif Tableau fleuri en papier mâché. Après l’observation d’œuvres florales dans le musée numérique, les participants réalisent un tableau en relief en papier mâché, inspiré des formes et des couleurs du printemps. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif, à la Micro-Folie

L’événement Atelier créatif, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran