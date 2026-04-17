Bourbonne-les-Bains

Atelier créatif album photo ou carte surprise

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-23 2026-05-01 2026-05-07 2026-05-21 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-30

Tout public

Venez créer votre propre album photo ou carte surprise faite main en papier et feuilles cartonnées. Par Sandra Mathieu, illustratrice et créatrice des ateliers de Lily et Roxy. .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier créatif album photo ou carte surprise Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains