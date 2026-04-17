Chartres

Atelier créatif Art postal

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Envie de laisser parler votre créativité ? Ecolire et l’Espace Jeunesse de la médiathèque vous invitent à participer à l’atelier Art Postal !

Sur inscription. À partir de 7 ans. 8 participants maximum. .

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Want to let your creativity flow? Ecolire and the Espace Jeunesse media library invite you to take part in the Postal Art workshop!

L’événement Atelier créatif Art postal Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES