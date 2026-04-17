Atelier créatif Art postal Chartres
Atelier créatif Art postal Chartres mercredi 6 mai 2026.
Chartres
Atelier créatif Art postal
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 16:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Envie de laisser parler votre créativité ? Ecolire et l’Espace Jeunesse de la médiathèque vous invitent à participer à l’atelier Art Postal !
Sur inscription. À partir de 7 ans. 8 participants maximum. .
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to let your creativity flow? Ecolire and the Espace Jeunesse media library invite you to take part in the Postal Art workshop!
L’événement Atelier créatif Art postal Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- Jeux vidéo à la Méd’IAthèque Louis-Aragon Chartres 17 avril 2026
- Prox’ Raid Aventure Chartres Chartres 17 avril 2026
- Conférence Histoire de la Palestine Chartres 17 avril 2026
- Film documentaire Le Chêne Chartres 18 avril 2026
- Friperie Solidaire Atelier Info Jeunes Chartres Chartres 18 avril 2026