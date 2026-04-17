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Atelier créatif Art postal Chartres

Atelier créatif Art postal Chartres

Atelier créatif Art postal Chartres mercredi 6 mai 2026.

Adresse : Passage des Poètes Forum de la Madeleine

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Chartres

Atelier créatif Art postal

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :
2026-05-06

Envie de laisser parler votre créativité ? Ecolire et l’Espace Jeunesse de la médiathèque vous invitent à participer à l’atelier Art Postal !
Sur inscription. À partir de 7 ans. 8 participants maximum.   .

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Want to let your creativity flow? Ecolire and the Espace Jeunesse media library invite you to take part in the Postal Art workshop!

L’événement Atelier créatif Art postal Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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