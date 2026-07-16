Atelier créatif avec l’artiste illustratrice Cloük, Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine, La Madeleine
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine · La Madeleine
Informations pratiques
Atelier créatif avec l’artiste illustratrice Cloük Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine Nord
Gratuit, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Cloük, l’artiste illustratrice s’empare des vitres de la médiathèque. Venez réaliser une grande fresque participative. Une occasion pour les jeunes artistes d’un jour de diffuser une touche de poésie qui sera visible durablement depuis la rue Lalo et de participer à la décoration de la Médiathèque.
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Venez réaliser une grande fresque participative.
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