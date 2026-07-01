Rencontre avec l’auteur et illustrateur Aurel, Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine, La Madeleine

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine · La Madeleine

Informations pratiques

Rencontre avec l’auteur et illustrateur Aurel Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine Nord

Gratuit, réservation en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

À travers sa BD Méditerranée publiée en 2025, Aurel explore cette mer sous de multiples facettes : gastronomie, langues, climat, musique, conflits, etc. Une rencontre pour découvrir la Méditerranée autrement.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-lamadeleine.fr »}] https://www.mediathequelamadeleine.fr/accueil/agenda

La médiathèque de La Madeleine vous invite à une rencontre avec l’auteur, illustrateur de bande dessinée Aurel. rencontre Bande-dessinée