Atelier La Bibliothèque itinérante, Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine, La Madeleine
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine · La Madeleine
Informations pratiques
Atelier La Bibliothèque itinérante Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine Nord
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Inspiré de l’album jeunesse La biblio d’Orazio, cet atelier fait écho à l’histoire d’un ancien instituteur qui parcourt les villages de Sicile avec sa bibliothèque à 3 roues pour partager le plaisir de lire avec les habitants isolés.
Un moment créatif à imaginer ensemble.
Atelier proposé par l’association culturelle l’Atelier 2
Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-lamadeleine.fr »}] https://www.mediathequelamadeleine.fr/accueil/agenda
Les médiathécaires vous invitent à participer à un atelier de décoration collaborative d’un triporteur aux couleurs de la Méditerranée.
À voir aussi à La Madeleine (Nord)
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