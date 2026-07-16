Atelier La Bibliothèque itinérante, Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine, La Madeleine

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine · La Madeleine

Informations pratiques

Atelier La Bibliothèque itinérante Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine Nord

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Inspiré de l’album jeunesse La biblio d’Orazio, cet atelier fait écho à l’histoire d’un ancien instituteur qui parcourt les villages de Sicile avec sa bibliothèque à 3 roues pour partager le plaisir de lire avec les habitants isolés.

Un moment créatif à imaginer ensemble.

Atelier proposé par l’association culturelle l’Atelier 2

Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-lamadeleine.fr »}] https://www.mediathequelamadeleine.fr/accueil/agenda

Les médiathécaires vous invitent à participer à un atelier de décoration collaborative d’un triporteur aux couleurs de la Méditerranée.