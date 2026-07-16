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AGENDA · La Madeleine

Atelier La Bibliothèque itinérante, Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine, La Madeleine

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine · La Madeleine

Atelier La Bibliothèque itinérante, Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine, La Madeleine

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine
Adresse
72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine
Ville
59110 La Madeleine
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur réservation

Atelier La Bibliothèque itinérante Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine Nord

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Inspiré de l’album jeunesse La biblio d’Orazio, cet atelier fait écho à l’histoire d’un ancien instituteur qui parcourt les villages de Sicile avec sa bibliothèque à 3 roues pour partager le plaisir de lire avec les habitants isolés.
Un moment créatif à imaginer ensemble.
Atelier proposé par l’association culturelle l’Atelier 2

Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-lamadeleine.fr »}] https://www.mediathequelamadeleine.fr/accueil/agenda
Les médiathécaires vous invitent à participer à un atelier de décoration collaborative d’un triporteur aux couleurs de la Méditerranée.

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