Concert, Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine, La Madeleine

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine · La Madeleine

Informations pratiques

Concert Samedi 3 octobre, 17h00 Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine Nord

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Venez découvrir les sonorités grecques du Rebetiko, le blues grec, avec le groupe Kosmokrators. Bouzouki, percussions et chants traditionnels, tout sera réuni pour passer un moment festif à la Médiathèque !

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Les Kosmokrators concert