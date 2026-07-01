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AGENDA · La Madeleine

Concert, Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine, La Madeleine

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine · La Madeleine

Concert, Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine, La Madeleine

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine
Adresse
72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine
Ville
59110 La Madeleine
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sans réservation

Concert Samedi 3 octobre, 17h00 Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine Nord

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Venez découvrir les sonorités grecques du Rebetiko, le blues grec, avec le groupe Kosmokrators. Bouzouki, percussions et chants traditionnels, tout sera réuni pour passer un moment festif à la Médiathèque !

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Les Kosmokrators concert