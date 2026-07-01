Rencontre avec Laura Tinard dans le cadre du Festival des livres d’en haut, Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine, La Madeleine
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine · La Madeleine
Informations pratiques
Rencontre avec Laura Tinard dans le cadre du Festival des livres d’en haut Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine Nord
Gratuit, réservation en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
Dans son roman Lady Di, ma mère et moi, Laura Tinard explore les liens entre histoire intime et destin collectif. En filigrane, la figure de Lady Diana, princesse adulée et symbole de liberté, accompagne le récit et résonne avec les questionnements de l’héroïne. Venez rencontrer l’autrice pour échanger autour de ce roman touchant, où souvenirs familiaux et mythe de Lady Di se croisent.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces
La venue de Laura Tinard est organisée dans le cadre du festival des livres d’en haut initié par les libraires des Hauts-de France. Découvrez tout le programme du festival sur le site : www.festivaldeslivresdenhaut.com
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Venez rencontrer l’autrice pour échanger autour de ce roman touchant, où souvenirs familiaux et mythe de Lady Di se croisent. Rencontre littérature
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