Atelier cuisine méditerranéenne, Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine, La Madeleine

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine · La Madeleine

Informations pratiques

Atelier cuisine méditerranéenne Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine Nord

Gratuit, réservation en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Au programme : la préparation d’amuse-bouches inspirés des saveurs du bassin méditerranéen. À l’issue de l’atelier, vous serez invités à partager votre dégustation avec le public et l’auteur illustrateur Aurel, présent ce jour-là. Un moment de découverte, d’échange à savourer ensemble.

Atelier proposé par Pierre Semaille de L’écolo potager.

Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-lamadeleine.fr »}] https://www.mediathequelamadeleine.fr/accueil/agenda

Venez participer à un atelier de cuisine méditerranéenne à la médiathèque !