Atelier créatif avec Pauline Morel, La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges
samedi 19 septembre 2026 · La Boussole · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Atelier créatif avec Pauline Morel Samedi 19 septembre, 16h00 La Boussole Vosges
à partir de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Comment raconter le paysage en quelques cases ? L’autrice Pauline Morel, en résidence de création littéraire, vous accompagne pour explorer le dessin et la narration de manière plastique, en s’appuyant sur les techniques de la bande dessinée et du roman graphique.
Résidence avec le soutien financier de la DRAC Grand Est et de la Région Grand Est.
La Boussole 2 Pl. Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/vos-mediatheques/les-mediatheques/la-boussole [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 51 60 40 »}] La médiathèque de La Boussole appartient au réseau Escales, elle en est même la tête !
Son projet s’articule autour de grands axes :
Être un carrefour d’échanges, culturels, humains, ludiques,
Mettre à disposition des espaces de qualité pour le travail, individuel ou collectif, la déambulation, les rencontres,
Favoriser les apprentissages pour tous, tout au long de la vie, en diversifiant l’accès aux savoirs,
Conserver et mettre en valeur l’exceptionnel patrimoine écrit local (près de 100 000 documents),
Accompagner le Festival International de Géographie par des collections de référence et des évènements tout au long de l’année
Valoriser le territoire, en lien notamment avec l’office de tourisme intercommunal. Parking proche
Accès PMR
Comment raconter le paysage en quelques cases ? L’autrice Pauline Morel, en résidence de création littéraire, vous accompagne pour explorer le dessin et la narration de manière plastique, en sur les …
©Pauline Morel
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