Atelier créatif : bâtir une ville qui n’existait pas, La Maison de l’été, Le Havre

Informations pratiques

Atelier créatif : bâtir une ville qui n’existait pas Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 La Maison de l’été Seine-Maritime

Durée 45 min, dès 8 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

A l’occasion des Journées Européenne du Patrimoine et de la finalité du projet La ville qui n’existait pas de Grégory Chatonsky, initiez-vous au stylo 3D et imaginez une ville sortie tout droit de votre imagination. Dessinez en volume des architectures, des paysages et des bâtiments pour créer votre propre cité rêvée.

Animé par l’association Dérive

Fondée en 2025, Dérive est une association d’artistes locaux (Victor Vimont, Gurvan Siband et Corentin Delahaie-Antibe), formés aux nouvelles technologies, qui organise des activités culturelles et des ateliers d’initiation technique et créative.

La Maison de l’été 125 rue Victor Hugo, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie https://www.uneteauhavre.fr/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/le-havre/un-ete-au-havre-atelier-creatif-batir-une-ville-qui-n-existait-pas_TFOFMANOR076V5267XW/ »}]

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Grégory Chatonsky – La ville qui n’existait pas, épisode 4 : La maison des rêves – © ADAGP – Un Été Au Havre 2026