Atelier créatif Béton Print Club + Un Été Au Havre La Halle aux Poissons Le Havre

samedi 19 septembre 2026 · La Halle aux Poissons · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Atelier créatif Béton Print Club + Un Été Au Havre

La Halle aux Poissons 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

En écho à l’œuvre Coupes et aux vitraux de l’église Saint-Joseph, découpez, collez et composez votre propre clocher aux lignes graphiques.

En partenariat avec le festival Béton. .

La Halle aux Poissons 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Atelier créatif Béton Print Club + Un Été Au Havre

L’événement Atelier créatif Béton Print Club + Un Été Au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie