Atelier créatif Béton Print Club + Un Été Au Havre La Halle aux Poissons Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · La Halle aux Poissons · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier créatif Béton Print Club + Un Été Au Havre
La Halle aux Poissons 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
En écho à l’œuvre Coupes et aux vitraux de l’église Saint-Joseph, découpez, collez et composez votre propre clocher aux lignes graphiques.
En partenariat avec le festival Béton. .
La Halle aux Poissons 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
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English : Atelier créatif Béton Print Club + Un Été Au Havre
L’événement Atelier créatif Béton Print Club + Un Été Au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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