Atelier créatif, Bibliothèque Champfleury, Avignon

Atelier créatif Vendredi 17 avril, 15h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Début : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00

Initiez-vous au cyanotype : cette ancienne technique photographique utilise un support photosensible particulier pour révéler des empreintes d’un bleu profond, vous permettant de réaliser de belles créations sur papier.

Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 82 62 12 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30

Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry

