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Atelier créatif Bibliothèque Saint-Eloi PARIS

Atelier créatif Bibliothèque Saint-Eloi PARIS

Atelier créatif Bibliothèque Saint-Eloi PARIS samedi 27 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Saint-Eloi

Adresse : 23 rue du Colonel Rozanoff

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Ellande Jaureguiberry, l’un des cinq artistes exposés offrira un atelier créatif pour les enfants.

En déclinant le thème de l’exposition, il les guidera dans la création de petits personnages à partir d’éléments très simples en associant découpage, collage et dessin.

Enfants de 5 à 8 ans, sur inscription.

En présence d’interprètes LSF/FR

Dans le cadre de la carte blanche à Nikesco, la bibliothèque Saint-Éloi et le Fonds d’Art Contemporain – Paris collections vous propose un atelier créatif.
Le samedi 27 juin 2026
de 16h00 à 21h00
gratuit Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T21:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff  75012 PARIS


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