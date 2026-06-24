Atelier créatif Bibliothèque Saint-Eloi PARIS

Ellande Jaureguiberry, l’un des cinq artistes exposés offrira un atelier créatif pour les enfants.

En déclinant le thème de l’exposition, il les guidera dans la création de petits personnages à partir d’éléments très simples en associant découpage, collage et dessin.

Enfants de 5 à 8 ans, sur inscription.

En présence d’interprètes LSF/FR

Dans le cadre de la carte blanche à Nikesco, la bibliothèque Saint-Éloi et le Fonds d’Art Contemporain – Paris collections vous propose un atelier créatif.

Le samedi 27 juin 2026

de 16h00 à 21h00

gratuit Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T21:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 PARIS



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