Atelier créatif bracelets brésiliens Le Foirail Bouglon
Atelier créatif bracelets brésiliens Le Foirail Bouglon mercredi 17 juin 2026.
Bouglon
Atelier créatif bracelets brésiliens
Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Matériel fourni .
Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com
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English : Atelier créatif bracelets brésiliens
L’événement Atelier créatif bracelets brésiliens Bouglon a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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