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Atelier créatif bracelets brésiliens Le Foirail Bouglon

Atelier créatif bracelets brésiliens Le Foirail Bouglon

Atelier créatif bracelets brésiliens Le Foirail Bouglon mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Le Foirail

Adresse : 57 route de la Métairie

Ville : 47250 Bouglon

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bouglon

Atelier créatif bracelets brésiliens

Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Matériel fourni   .

Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74  evs.lefoirail@gmail.com

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English : Atelier créatif bracelets brésiliens

L’événement Atelier créatif bracelets brésiliens Bouglon a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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