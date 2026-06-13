Atelier créatif bracelets et charms d’été artThérafa Riotord

Riotord

Atelier créatif bracelets et charms d’été

artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

matériel et collation compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12

De 14h à 16h30 Atelier créatif Bracelets & Charms d’été pour les 8 à 16 ans.

.

artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 2:00 p.m. to 4:30 p.m.: Creative Workshop: Summer Bracelets & Charms for ages 8 to 16.

L’événement Atelier créatif bracelets et charms d’été Riotord a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme