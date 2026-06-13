Atelier créatif bracelets et charms d’été artThérafa Riotord
Atelier créatif bracelets et charms d’été artThérafa Riotord mercredi 12 août 2026.
Riotord
Atelier créatif bracelets et charms d’été
artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
matériel et collation compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
De 14h à 16h30 Atelier créatif Bracelets & Charms d’été pour les 8 à 16 ans.
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artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37
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English :
From 2:00 p.m. to 4:30 p.m.: Creative Workshop: Summer Bracelets & Charms for ages 8 to 16.
L’événement Atelier créatif bracelets et charms d’été Riotord a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
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