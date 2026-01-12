Fête patronale Vogue Riotord
Fête patronale Vogue Riotord vendredi 11 septembre 2026.
Fête patronale Vogue
Riotord Haute-Loire
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
2026-09-11
De nombreuses animations proposées tout au long du week-end
.
Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Numerous events throughout the weekend
