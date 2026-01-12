Découverte, cueillette et cuisine des herbes sauvages et dégustation

Clavas Riotord Haute-Loire

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Découverte, cueillette des herbes sauvages alimentaires, cuisine et dégustation, (adultes) RDV à 10h sur la place de l’église de Clavas Inscription obligatoire 3 jours avant à l’office de tourisme 04.71.59.95.73

Clavas Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Discovery, picking of wild food herbs, cooking and tasting, (adults) RDV at 10 am on the church square of Clavas Registration required 3 days before at the tourist office 04.71.59.95.73

L’événement Découverte, cueillette et cuisine des herbes sauvages et dégustation Riotord a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme