Découverte, cueillette et cuisine des herbes sauvages et dégustation Riotord

Clavas Riotord Haute-Loire
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
2026-06-21
Découverte, cueillette des herbes sauvages alimentaires, cuisine et dégustation, (adultes) RDV à 10h sur la place de l’église de Clavas Inscription obligatoire 3 jours avant à l’office de tourisme 04.71.59.95.73
Clavas Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Discovery, picking of wild food herbs, cooking and tasting, (adults) RDV at 10 am on the church square of Clavas Registration required 3 days before at the tourist office 04.71.59.95.73
